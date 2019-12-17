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ГИБДД сделала экстренное предупреждение
Обледенение дороги зафиксировано на нескольких участках приморских трасс – ГИБДД отмечает, что на отдельных участках пути движение особенно опасно, сообщает DEITA.RU.
Так, по сообщению ведомства, сильно обледенение дороги отмечено в районе Горностая – на спуске к поселку Рыбачий.
«С утра уже два автомобиля съехали с проезжей части на этом участке пути», - отмечают представители госавтоинспекции.
В целом, в районе Горностая движение довольно сильно затруднено. Практически все дорожное полотно покрыто ледяной коркой – съехало в кювет уже два автомобиля – обошлось без пострадавших.
Ведомство подчеркнуло, что информация о дорожных условиях передана в мэрию. Кроме того, водителям рекомендуется ездить особенно осторожно, соблюдать требования к скорости и выполнять все ПДД.
Александра Маслова