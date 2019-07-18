Российские автомобилисты рассказывают о том, что в некоторых регионах инспекторы ГИБДД начали штрафовать тех водителей, которые превышают скорость менее чем на 20 километров в час, сообщает DEITA.RU. Об этом пишет портал Сarsguru.

По словам автолюбителей, которые попались на такой развод, инспекторы делают очень просто. Они останавливают водителя, превышающего скорость, и указывают на установленный дорожный знак, допустим, 40 километров в час. После чего напоминают статью 12.16 КоАП РФ, в которой указано, что несоблюдение требований дорожных знаков влечет за собой либо предупреждение, либо штраф в размере 500 рублей.

Здесь стоит отметить, что, в рамках российской законодательной базы, была создана специальная статья 12.9 КоАП, в которой указано, что существует нештрафуемый порог в 20 километров в час. 500 рублей придется оплатить лишь тем водителям, которые превысили скорость с 20 до 40 километров в час.

То же самое подтвердил Верховный суд во время разбирательства.

Екатерина Брязгунова