ГИБДД штрафуют даже во дворе

Россиянин получил штраф от сотрудника ГИБДД за мытье автомобильных окон во дворе жилого дома. Об этом сообщает DEITA.RU.

Пострадавший рассказал историю своего необычного штрафа на канале «Автомобильные советы и лайфхаки». Мужчина работает в одном из местных такси и, в одну из смен, припарковался в жилом дворе в ожидании заказа. Чтобы не тратить время зря, рассказчик решил помыть окна авто с помощью жидкости для мытья стекол, что категорически не понравилось выходящему из подъезда местному жителю.

«Мужчина оскорбил меня, сказав, что таксисты только и делают, что загаживают дворы, и пошел по своим делам. А через десять минут приехал экипаж ГИБДД, чтобы выписать мне штраф в пять тысяч рублей», - рассказывает россиянин.

Оказалось, что не только ПДД регламентирует правила поведения для автолюбителей – региональные власти имеют право издавать свои дополнительные законы в этом ключе. В случае с героем статьи, местный законодательный акт запрещал жителям мыть авто с помощью химии. Штраф в пять тысяч рублей был вполне законен.

Отметим, статьи 8.13 и 8.42 КоАП РФ запрещают осуществлять мойку и обслуживание авто в пределах границ водоохранных зон. Нарушение наказывается штрафом до четырех с половиной тысяч рублей.

Екатерина Цой