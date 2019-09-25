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ГИБДД штрафуют даже во дворе
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Россиянин получил штраф от сотрудника ГИБДД за мытье автомобильных окон во дворе жилого дома. Об этом сообщает DEITA.RU.
Пострадавший рассказал историю своего необычного штрафа на канале «Автомобильные советы и лайфхаки». Мужчина работает в одном из местных такси и, в одну из смен, припарковался в жилом дворе в ожидании заказа. Чтобы не тратить время зря, рассказчик решил помыть окна авто с помощью жидкости для мытья стекол, что категорически не понравилось выходящему из подъезда местному жителю.
«Мужчина оскорбил меня, сказав, что таксисты только и делают, что загаживают дворы, и пошел по своим делам. А через десять минут приехал экипаж ГИБДД, чтобы выписать мне штраф в пять тысяч рублей», - рассказывает россиянин.
Оказалось, что не только ПДД регламентирует правила поведения для автолюбителей – региональные власти имеют право издавать свои дополнительные законы в этом ключе. В случае с героем статьи, местный законодательный акт запрещал жителям мыть авто с помощью химии. Штраф в пять тысяч рублей был вполне законен.
Отметим, статьи 8.13 и 8.42 КоАП РФ запрещают осуществлять мойку и обслуживание авто в пределах границ водоохранных зон. Нарушение наказывается штрафом до четырех с половиной тысяч рублей.
Екатерина Цой