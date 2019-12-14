ГИБДД сможет лишить прав без суда

Аннулировать права у лиц с наркотической, алкогольной зависимостью или психическими заболеваниями станет легче, сообщает DEITA.RU.

В федеральный закон будут приняты поправки, которые должны вступить в силу 1 июля 2022 года, касающиеся заболеваний лиц, управляющих транспортным средством. Благодаря поправкам, граждане с определёнными заболеваниями не смогут управлять автомобилем, а лишить их прав станет гораздо проще.

Так, на данный момент для определения водителя за рулём в неадекватном состоянии его требуется поймать «с поличным» - только остановив при движении. Поправки в закон позволят сотрудникам ГИБДД в несколько кликов узнать факты о состоянии здоровья водителей. Это станет возможным благодаря общей базе. Данные медицинских осмотров будут внесены в глобальную базу, доступ к которой будет и у сотрудников ГИБДД.

На данный момент, как отмечают в ГИБДД, процесс лишения прав может занимать до полутора лет. Прокуратура обязана запросить данные в Минздраве, затем направить в суд, затем в ГИБДД. В будущем сроки лишения значительно сократятся.

Необходимость такой меры назрела из-за длительного отрезка времени – 10 лет – после которого водитель вновь обязан пройти медицинскую комиссию. Однако за это время у автовладельца, как отмечает «РБК» со ссылкой на ГИБДД, может развиться масса заболеваний, с которыми нельзя допускать к вождению автотранспорта.

Мера позволит сократить количество неадекватных водителей за рулём, как следствие – и количество ДТП на дорогах страны.

Софья Корф