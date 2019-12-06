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4 Декабрь 2019, 11:36

ГИБДД согласилась жестко наказывать водителей

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ГИБДД поддержала идею наказывать недобросовестных водителей стоимостью ОСАГО, сообщает DEITA.RU.

Предполагается, что при расчете стоимости полиса ОСАГО будет использован дополнительный коэффициент, который сможет отразить степень аккуратности, а точнее агрессивности водителя на российских дорогах.

По данным представителя МВД России Владимира Кузина, только за девять месяцев текущего года в России случилось свыше 130 тысяч ДТП. Это, конечно, меньше, чем за тот же период прошлого года, но тоже очень внушительно.  В авариях с января по октябрь включительно погибли 13,5 тысячи человек, что почти на 10 процентов меньше, чем в 2018-м.

Кузин отметил, что причина 85 процентов аварий — нарушение правил дорожного движения.

Ранее прошла информация о том, что депутаты предлагают внести изменения в закон об ОСАГО. По их мнению, страховщики должны учитывать грубые нарушения при заключении договоров автострахования. Если водитель постоянно нарушает ПДД, за полис ОСАГО он должен платить больше.

Напомним, МВД заявило, что выступает против снижения так называемого нештрафуемого порога с 20 до 10 километров в час. О том, что данное предложение не актуально, также заявил Дмитрий Медведев, отметив, что даже он — опытный водитель — не способен заметить, что превысил скорость на 10 километров. А если говорить про старые автомобили, то такое превышение не показывает даже спидометр.

Екатерина Брязгунова

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