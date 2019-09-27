Новости
Кафе и рестораны останутся без надзора
27 Сентябрь 2019, 19:30
Росгвардия угрожает горожанам
27 Сентябрь 2019, 19:15
За продуктами в магазинах усилят контроль
27 Сентябрь 2019, 19:00
Почти 500 квартир получили сироты в Приморье
27 Сентябрь 2019, 18:47
Как разводят на заправках, рассказал автоэксперт
27 Сентябрь 2019, 18:45
ГИБДД составила 14 протоколов за ночь на одного водителя
27 Сентябрь 2019, 18:30
Производителей из Приморья научат работать на международных площадках
27 Сентябрь 2019, 18:23
Сотни рыбаков из КНДР задержаны в Приморье
27 Сентябрь 2019, 18:18
ГИБДД составила 14 протоколов за ночь на одного водителя
27 Сентябрь 2019, 18:30
Автолюбитель оказался упёртым, сообщает DEITA.RU ссылкой на ГИБДД Барнаула.
Водитель Toyoya Life Ace не смог совладать с нежеланием останавливаться на законные требования сотрудников ГАИ и проехал 12 перекрёстков на запрещающий сигнал светофора.
Когда сотрудникам всё же удалось остановить злостного нарушителя, то к уже имеющимся проступкам ему добавили ещё два - за не остановку по требованию инспектора ГИБДД и за отказ подчиняться сотруднику правопорядка.
В процессе ухода от полицейской погони мужчина 1989 года рождения умудрился врезаться в Nissa Sunny, что и остановило его рьяный пыл. Теперь кроме оплаты огромного количества штрафов, лихачу грозит и лишение прав.
Дмитрий Шевченко