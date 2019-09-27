ГИБДД составила 14 протоколов за ночь на одного водителя

Автолюбитель оказался упёртым, сообщает DEITA.RU ссылкой на ГИБДД Барнаула.

Водитель Toyoya Life Ace не смог совладать с нежеланием останавливаться на законные требования сотрудников ГАИ и проехал 12 перекрёстков на запрещающий сигнал светофора.

Когда сотрудникам всё же удалось остановить злостного нарушителя, то к уже имеющимся проступкам ему добавили ещё два - за не остановку по требованию инспектора ГИБДД и за отказ подчиняться сотруднику правопорядка.

В процессе ухода от полицейской погони мужчина 1989 года рождения умудрился врезаться в Nissa Sunny, что и остановило его рьяный пыл. Теперь кроме оплаты огромного количества штрафов, лихачу грозит и лишение прав.

Дмитрий Шевченко