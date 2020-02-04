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«ГИБДД, спаси» - автомобиль поехал и врезался в здание ведомства
Фото и видео разлетелись по местным социальным сетям
Утром 4 февраля в Кемерово авто врезалось в двери городской ГИБДД, сообщает ИА DEITA.RU.
Ролик появился в местных социальных сетях и даже на канале «Вести Кузбасс».
Как стало известно позже, водитель оставил машину на парковке рядом со зданием ведомства, после чего сработал автозапуск, и авто самостоятельно поехало прямо в двери ГИБДД. Отмечается, что в ДТП никто не пострадал.
Происшествие вызвало активное обсуждение и шутки в социальной сети.
«ГИБДД врезалось в автомобиль».
«Машина приехала в ГИБДД, чтобы ее спасли от горе-водителя».
«Зато сотрудники наверняка быстро на место ДТП явились, моментально».