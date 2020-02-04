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6 Декабрь 2019, 18:15

«ГИБДД, спаси» - автомобиль поехал и врезался в здание ведомства

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Фото и видео разлетелись по местным социальным сетям

Утром 4 февраля в Кемерово авто врезалось в двери городской ГИБДД, сообщает ИА DEITA.RU.

Ролик появился в местных социальных сетях и даже на канале «Вести Кузбасс».

Как стало известно позже, водитель оставил машину на парковке рядом со зданием ведомства, после чего сработал автозапуск, и авто самостоятельно поехало прямо в двери ГИБДД. Отмечается, что в ДТП никто не пострадал.

Происшествие вызвало активное обсуждение и шутки в социальной сети.

«ГИБДД врезалось в автомобиль».

«Машина приехала в ГИБДД, чтобы ее спасли от горе-водителя».

«Зато сотрудники наверняка быстро на место ДТП явились, моментально».

Авто

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