Инспекторы ГИБДД хитро выполняют планы по поимке нарушителей, иногда подставляя порядочного автолюбителя. Точнее, пытаясь подставить. Новый способ развода обнаружен на дорогах, сообщает DEITA.RU.

Случай: инспектор штрафует вас за нелегальный извоз, предварительно попросив подвезти. Причем он может угрожать вам крупным штрафом.

Здесь есть нюанс: если вы знакомых подвозите – все в порядке. А вот если незнакомца, и затем берете протянутые в знак благодарности деньги – это ловушка. Стоит вам взять купюры, как сотрудник ГИБДД потребует предъявить лицензию на перевозки. Штраф за нелегальный извоз – 50 тысяч рублей.

Еще хуже – если инспектор оставил деньги на сидении вашего авто. Обязательно проверьте это и верните купюры. Скажите, что везете бесплатно – это важно, такая фраза сделает попытку подловить вас тщетной. Так вы не нарушаете закон.

Анастасия Туркова