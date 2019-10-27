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ГИБДД требует записывать разговоры с инспектором
Российским автомобилистам стоит записывать общение с инспекторами ГИБДД на видео, сообщает DEITA.RU. Об этом рассказал представитель Госавтоинспекции по Приморскому краю.
По его словам, сегодня на территории региона проводится антикоррупционная разъяснительная работа с жителями региона. В ее рамках автомобилистам следует все беседы с сотрудниками ДПС записывать на смартфон, чтобы в случае недоразумений можно было обратиться к видеозаписи.
Отмечается, что сегодня российское законодательство разрешает вести не только аудиозапись беседы с инспектором, но и снимать его на видео. Никаких возражений со стороны представителей ГИБДД поступать не может.
Более того, все служебные автомобили оборудованы специальной аппаратурой, которая позволяет фиксировать все, что происходит и в автомобиле, и снаружи.
Екатерина Брязгунова