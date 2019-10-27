ГИБДД требует записывать разговоры с инспектором

Российским автомобилистам стоит записывать общение с инспекторами ГИБДД на видео, сообщает DEITA.RU. Об этом рассказал представитель Госавтоинспекции по Приморскому краю.

По его словам, сегодня на территории региона проводится антикоррупционная разъяснительная работа с жителями региона. В ее рамках автомобилистам следует все беседы с сотрудниками ДПС записывать на смартфон, чтобы в случае недоразумений можно было обратиться к видеозаписи.

Отмечается, что сегодня российское законодательство разрешает вести не только аудиозапись беседы с инспектором, но и снимать его на видео. Никаких возражений со стороны представителей ГИБДД поступать не может.

Более того, все служебные автомобили оборудованы специальной аппаратурой, которая позволяет фиксировать все, что происходит и в автомобиле, и снаружи.

Екатерина Брязгунова