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ГИБДД установит новые камеры для водителей
Контролировать скорость движения в потоке инспекторы ГИБДД будут по-новому. В этом специалистам помогут совершенно новые приборы для фиксирования нарушений, связанных с превышением скорости, сообщает DEITA.RU. Такое заявление сделал руководитель Госавтоинспекции Михаил Черников.
По словам Черникова, вместо привычных для многих водителей треног на обочинах автомобильных дорог в ближайшем будущем появятся специальные мобильные комплексы, размещенные на крышах патрульных машин ДПС.
Данные комплексы измерят скорость встречных и попутных автомобилей не только в том случае, когда авто, на котором установлена система, находится в статичном состоянии, но и во время движения транспортного средства.
Первым городом, где появятся такие системы уже в текущем году, станет Екатеринбург.
Екатерина Брязгунова