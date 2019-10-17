ГИБДД установит новые камеры для водителей

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Контролировать скорость движения в потоке инспекторы ГИБДД будут по-новому. В этом специалистам помогут совершенно новые приборы для фиксирования нарушений, связанных с превышением скорости, сообщает DEITA.RU. Такое заявление сделал руководитель Госавтоинспекции Михаил Черников.

По словам Черникова, вместо привычных для многих водителей треног на обочинах автомобильных дорог в ближайшем будущем появятся специальные мобильные комплексы, размещенные на крышах патрульных машин ДПС.

Данные комплексы измерят скорость встречных и попутных автомобилей не только в том случае, когда авто, на котором установлена система, находится в статичном состоянии, но и во время движения транспортного средства.

Первым городом, где появятся такие системы уже в текущем году, станет Екатеринбург.

Екатерина Брязгунова

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