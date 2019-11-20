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ГИБДД Владивостока прокомментировала перекрытие федеральной трассы
Кто и как принимает решения об ограничениях дорожного
движения в дальневосточной столице, рассказали в Госавтоинспекции, сообщает
DEITA.RU.
«День жестянщика» 18.11.19 заполнится водителям Владивостока по многим причинам. Одна из них – перекрытие практически на целый день трассы Седанка-Патрокл. Ведь на этот раз ее закрыли не просто безопасности ради, а для того, чтобы на ней могла беспрепятственно работать снегоуборочная техника.
Вечером 18 ноября ИА DEITA.RU опубликовало фотографию с объездной: дорожное полотно было покрыто снегом и льдом. В ГИБДД города объяснили, как дорога в таком состоянии оказалось открытой.
Так, решение о перекрытии и открытии движения на участках дорог во Владивостоке всегда принимают 2 стороны: Управление дорог и благоустройства и ГИБДД города после обследования дорожного полотна.
18 ноября, сообщили в пресс-службе ведомства, трассу открыли в 17.30. На тот момент специалисты приняли решение о том, что дорожное полотно готово для возобновления движения. Однако жителей поразило качество уборки: большая часть дороги была покрыта толстым слоем снежного накатал, под которым был лед. В городском ГИБДД в качестве аргумента же привели информацию, что тем не менее за сутки ни одной аварии на трассе Седанка-Патрокл не произошло.
Елена Миронова