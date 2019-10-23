ГИБДД внаглую пользуются этими ошибками водителей

Потерять деньги и права можно из-за частых ошибок водителей после остановки авто инспектором ГИБДД. Об этом сообщает DEITA.RU.

Первую ошибку автолюбители совершают, когда выходят из машины сразу после остановки инспектором ГИБДД. Чтобы попросить водители покинуть салон авто, дорожный полицейский должен найти обоснование. Например, чтобы провести досмотр багажника после составления протокола в присутствии как минимум двух понятых.

Вторая частая ошибка - вера сотруднику Госавтоинспекции на слово. Почему-то россияне стесняются внимательно осматривать удостоверения полицейских, уточнять плохо услышанные имя, фамилию и должность, несмотря на процветающий бизнес псевдо-гаишников и нечистых на руку инспекторов. Запомните - в случае отказа показать документы, необходимо заблокировать двери авто, вызвать наряд полиции и, желательно, начать снимать происходящее на камеру.

Кстати, эксперты канала «АвтоХакер» также советуют записывать хотя бы на диктофон разговор с сотрудником ГАИ, чтобы избежать возможных проблем в будущем.

Также излишне доверчивые россияне часто не уточняют причину остановки авто, если она не была озвучена сразу или плохо расслышана. Останавливать водителей без причины, «просто так» не имеет право ни один инспектор ГИБДД или любой другой полицейский. Напомним, что причиной «взмаха палочкой» может быть что-то конкретное: предотвращение ДТП, нарушение ПДД водителем, подозрение сотрудника в неадекватности водителя, необходимость призвать понятых, соответствие машины или водителя ориентировки за розыск и т.д.

Кроме того, водителям не стоит грубо разговаривать с инспектором или лебезить ему, а также отвечать на вопросы, которые не относятся к конкретному случаю остановки.

Екатерина Цой