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Кот-таксист: видео взрывает интернет

Кот-таксист: видео взрывает интернет

6 Декабрь 2019, 18:15

ГИБДД: водители автобусов рискуют жизнью пассажиров

Центр, дорога, автомобили, лето, солнце, движение, автобус

В 2019 году увеличился рост смертельных ДТП и аварий с травмами, в которых участвовали автобусы, сообщает DEITA.RU.

По информации ГИБДД края, в 2018 году на территории Приморья в такого рода авариях не было ни одной смерти. В минувшем же году в ходе ДТП с автобусом погибло два человека.

Число травм и обратившихся в больницу пострадавших выросло более, чем на 55% по сравнению с предыдущим анализируемым периодом. Так, в 2019 году в авариях с данным видом общественного транспорта пострадало 87 человек.

Всего за минувший календарный год в крае произошло 45 ДТП с участием автобусов.

В ГИБДД отмечают, что во многом это связано с системными нарушениями как дорожной, так и технической безопасности при перевозке пассажиров. Так, водители регулярно совершают «подрезы», выезжают на встречную полосу, превышают скорость и водят довольно агрессивно, не заботясь о безопасности людей в салоне.

Кроме того, часто причинами аварий становятся технические неисправности самого транспорта и несоблюдение ТК РФ в отношении водителей, которые часто работают сверх положенной законом меры и мало отдыхают, что также сказывается на внимательности и качестве вождения.

Александра Маслова

 

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