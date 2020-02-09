ГИБДД возвращается в «цепочку» техосмотра

Проект постановления правительства уже опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. В соответствии с документом, МВД России должно за полгода разработать порядок проверки и специальные индикаторы, по которым будет определяться качество работы оператора технического осмотра, сообщили DEITA.RU в УМВД России по Приморскому краю.

Для проведения выездной проверки будет достаточно мотивированного представления должностного лица, например, о том, что оператор техосмотра выдает диагностические карты без проведения техосмотра. Об этом также могут заявить другие операторы ТО. Проверка должна быть проведена в течение 15 дней с момента получения представления.

Постановление правительства должно вступить в силу 8 июня 2020 года вместе с поправками в закон о техосмотре. Напомним, что согласно этим поправкам, операторы техосмотра должны сделать три фотографии автомобиля: до проведения ТО, во время и после. При этом фотографии прикрепляются к диагностической карте и указываются координаты места съемки. Они не должны более чем на 150 метров отстоять от координат самого пункта ТО.

В настоящее время проект постановления проходит общественное обсуждение на Едином портале для размещения информации о разработке федеральными органами исполнительной власти проектов нормативных правовых актов и результатов их общественного обсуждения.