ГИБДД возвращается в техосмотр

Правительство Михаила Мишустина планирует вернуть ГИБДД в «цепочку» техосмотра, сообщает DEITA.RU.

Проект постановления правительства уже опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. В соответствии с документом, МВД России должно за полгода разработать порядок проверки и специальные индикаторы, по которым будет определяться качество работы оператора технического осмотра.

Для проведения выездной проверки будет достаточно мотивированного представления должностного лица, например, о том, что оператор техосмотра выдает диагностические карты без проведения техосмотра. Об этом также могут заявить другие операторы ТО. Проверка должна быть проведена в течение 15 дней с момента получения представления.

Постановление правительства должно вступить в силу 8 июня 2020 года вместе с поправками в закон о техосмотре. Напомним, что согласно этим поправкам, операторы техосмотра должны сделать три фотографии автомобиля: до проведения ТО, во время и после. При этом фотографии прикрепляются к диагностической карте и указываются координаты места съемки. Они не должны более чем на 150 метров отстоять от координат самого пункта ТО.

Сама диагностическая карта будет электронной. Но можно будет попросить распечатать на бумаге ее копию. Также вводится штраф за управление машиной, не прошедшей техосмотр. Сейчас оштрафовать могут лишь за отсутствие полиса ОСАГО.