ГИБДД всегда отпускает таких водителей

Бывалые водители называли типы людей, которых долго не держат гаишники, сообщает DEITA.RU.

Если вы обычный среднестатистический водитель, то скорее всего при любом нарушении вам не избежать штрафа. Однако есть несколько категорий автолюбителей, которых инспекторы штрафовать не любят.

Высокопоставленные начальники

В зависимости от региона и города, к этой категории можно отнести депутатов, сотрудников администрации, представителей органов, в общем всех, кто обладает той или иной властью. Инспектору зачастую проще закрыть глаза на мелкое правонарушение, чем портить отношения с теми, с кем ещё возможно придётся столкнуться.

Юристы

Здесь всё понятно. О том, что человек знает свои права и умеет за них бороться можно понять довольно быстро при живом общении с таким человеком. Так как инспекторы это всегда хорошие психологи, то они очень быстро понимают, с кем они имеют дело. Особо умных и юридически подкованных водителей ГИБДД сторонится.

Больные

Здесь тоже всё предельно ясно. Если человек сильно болен, но имеет право водить машину, несмотря на свои заболевания (если они не запрещены по ПДД), то особо разговаривать с ними гаишники лишний раз не хотят.

Беременные

Как правило, женщины в положении ездят в качестве пассажиров, однако время от времени они могут садиться за руль сами. При встрече с гаишниками им наверняка пойдут навстречу и сильно придираться к нарушениям не будут.

Дмитрий Шевченко