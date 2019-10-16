ГИБДД ввела новый запрет для водителей

Со следующего года правительство заберет у водителей право ездить без государственных номеров в течение десяти дней, за редким исключением. Об этом сообщает DEITA.RU.

Поправки в действующее законодательство вступит в силу с первого января две тысячи двадцатого года. Об этом стало известно в рамках большого всероссийского совещания ГИБДД.

Итак, десятидневное послабление на выезд на дороги страны без зарегистрированных в базе ГАИ номерных знаков для новых владельцев авто останется лишь для тех, кто приобрел б/ушную машину в другом регионе. Этим автолюбителям будет дан «безномерной» десятидневный срок для перегона транспортного средства из вторичного рынка одного региона в «родной» регион.

Остальным же водителям номера будут выдаваться прямо в дилерских центрах при покупке нового авто. Тем, кто приобрел машину на вторичном рынке в своем регионе, придется самостоятельно регистрировать ТС, и только после установки номерного знака выезжать на дороги.

Екатерина Цой