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ГИБДД вводит новый тест для водителей
Со следующего года сотрудники ГИБДД начнут проверять водителей на состояние наркотического опьянения. Об этом сообщает DEITA.RU.
В МВД РФ заявили, что новый прибор выдадут всем сотрудникам дорожной полиции уже с начала две тысячи двадцатого года. Инновация работает по типу уже известных автолюбителям алкотестеров, только водителям предстоит не подуть в трубочку, а плюнуть в специальный отсек прибора для определения наличия наркотических средств в слюне.
Полицейские уверены, что с помощью нового прибора количество аварий из неадекватного поведения водителей за рулем существенно сократится.
Екатерина Цой