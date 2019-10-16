ГИБДД вводит новый тест для водителей

Со следующего года сотрудники ГИБДД начнут проверять водителей на состояние наркотического опьянения. Об этом сообщает DEITA.RU.

В МВД РФ заявили, что новый прибор выдадут всем сотрудникам дорожной полиции уже с начала две тысячи двадцатого года. Инновация работает по типу уже известных автолюбителям алкотестеров, только водителям предстоит не подуть в трубочку, а плюнуть в специальный отсек прибора для определения наличия наркотических средств в слюне.

Полицейские уверены, что с помощью нового прибора количество аварий из неадекватного поведения водителей за рулем существенно сократится.

Екатерина Цой