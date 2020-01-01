ГИБДД выходит «на охоту» - автомобилистам надо быть осторожнее

В новогодние каникулы инспекторы ГИБДД выйдут на дороги страны, где будут проводить сплошные проверки водителей, сообщает DEITA.RU.

Основными направлениями в эти дни станут проверки водителей на трезвость и безопасность детей при их перевозке. В этот период в Подмосковье будут дежурить порядка 900 инспекторов, они все будут выявлять нетрезвых водителей, традиционно есть пять признаков, по которым смотрят на состояние водителей. Предполагается, что вместе с инспекторами будут дежурить медики, которые на местах смогут провести медосвидетельствование.

Напомним, что отказ от медосвидетельствования приравнивается к признанию вину и становится причиной лишения водительских прав. Отдельно инспекторы будут следить за перевозкой детей, главное, чтобы они были пристегнуты и сидели в специальных креслах.

Иван Юрьев