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ГИБДД выписывает штрафы за законную парковку
Приморские инспекторы ГИБДД продолжают считать маленькую машинку Mitsubishi Pajero Mini грузовиком, сообщает DEITA.RU. Об этом рассказала жительница Владивостока.
По ее словам, 14 ноября она в очередной раз припарковалась на обочине недалеко от здания, в котором работает и отправилась трудиться. Через неделю пришло уведомление о том, что она нарушила правила парковки.
Согласно постановлению, девушка припарковала автомобиль возле дома номер шесть по улице Краева, где якобы установлен знак запрещающий остановку.
Стоит отметить, что в начале перекрестка, действительно, установлен знак «Остановка запрещена», однако внизу есть еще и табличка, которая сообщает, что остановка запрещена исключительно грузовикам весом свыше 3,5 тонны.
Представитель ГИБДД по Приморскому краю, выслушав все детали истории, рекомендовал обратиться с жалобой в ЦАФАП. «Это на Заре, где МРЭО. Объясните ситуацию, скажите, что хотите оспорить поступающие в ваш адрес предписания, штрафы», — сказал он в разговоре с корреспондентом DEITA.RU.
Стоит отметить, что это не первый штраф, который пришел в адрес автолюбительницы. Предыдущий протокол был выписан тоже 14 числа, но в августе.
Екатерина Брязгунова