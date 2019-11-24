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ГИБДД выписывает штрафы за законную парковку

машина, собака

Приморские инспекторы ГИБДД продолжают считать маленькую машинку Mitsubishi Pajero Mini грузовиком, сообщает DEITA.RU. Об этом рассказала жительница Владивостока.

По ее словам, 14 ноября она в очередной раз припарковалась на обочине недалеко от здания, в котором работает и отправилась трудиться. Через неделю пришло уведомление о том, что она нарушила правила парковки.

Согласно постановлению, девушка припарковала автомобиль возле дома номер шесть по улице Краева, где якобы установлен знак запрещающий остановку.

Стоит отметить, что в начале перекрестка, действительно, установлен знак «Остановка запрещена», однако внизу есть еще и табличка, которая сообщает, что остановка запрещена исключительно грузовикам весом свыше 3,5 тонны.

Представитель ГИБДД по Приморскому краю, выслушав все детали истории, рекомендовал обратиться с жалобой в ЦАФАП. «Это на Заре, где МРЭО. Объясните ситуацию, скажите, что хотите оспорить поступающие в ваш адрес предписания, штрафы», — сказал он в разговоре с корреспондентом DEITA.RU.

Стоит отметить, что это не первый штраф, который пришел в адрес автолюбительницы. Предыдущий протокол был выписан тоже 14 числа, но в августе.

Екатерина Брязгунова

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