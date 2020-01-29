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6 Декабрь 2019, 18:15

ГИБДД задержала 93 пьяных водителя за два дня в Приморье

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В течение двух дней приморская ГИБДД отстранила от вождения 93 водителя. Часть из них сели за руль пьяными, часть – отказались от медпроверки, сообщает DEITA.RU.


В ведомстве отметили, что что пятеро нарушили запрет на езду в нетрезвом виде повторно – это уже влечет за собой уголовную отвественность.


Представитель ГИБДД также напомнил, что за езду в пьяном виде автомобилистам грозит штраф до 30 тысяч и до двух лет лишения прав. При повторной «поимке» за нетрезвое вождение штраф увеличивается десятикратно, а наказание превращается в два года заключения.


- Водителя могут проверить из-за характерного запаха, странного поведения, апатии или напротив, чрезмерной агрессии,  - напомнили в ведомстве.


Напомним, что наибольшее число нетрезвых автомобилистов встречается на дороге в выходные и праздничные дни. Садясь за руль нетрезвым, гражданин автоматически подвергает опасности как себя самого, так и остальных участников дорожного движения.  

 

Александра Маслова

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