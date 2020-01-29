ГИБДД задержала 93 пьяных водителя за два дня в Приморье

В течение двух дней приморская ГИБДД отстранила от вождения 93 водителя. Часть из них сели за руль пьяными, часть – отказались от медпроверки, сообщает DEITA.RU.





В ведомстве отметили, что что пятеро нарушили запрет на езду в нетрезвом виде повторно – это уже влечет за собой уголовную отвественность.





Представитель ГИБДД также напомнил, что за езду в пьяном виде автомобилистам грозит штраф до 30 тысяч и до двух лет лишения прав. При повторной «поимке» за нетрезвое вождение штраф увеличивается десятикратно, а наказание превращается в два года заключения.





- Водителя могут проверить из-за характерного запаха, странного поведения, апатии или напротив, чрезмерной агрессии, - напомнили в ведомстве.





Напомним, что наибольшее число нетрезвых автомобилистов встречается на дороге в выходные и праздничные дни. Садясь за руль нетрезвым, гражданин автоматически подвергает опасности как себя самого, так и остальных участников дорожного движения.

Александра Маслова