Новости
Прокуратура: Сорочинское водохранилище не готово к работе весной
29 Январь 2020, 14:00
ГИБДД задержала 93 пьяных водителя за два дня в Приморье
29 Январь 2020, 13:40
Минтруд пояснил сокращение прожиточного минимума
29 Январь 2020, 13:20
ГИБДД будет массово проверять водителей с детьми
29 Январь 2020, 13:00
Новые муниципальные округа появятся на карте Приморья
29 Январь 2020, 12:40
80 классов закрыты на карантин по гриппу в школах Приморья
29 Январь 2020, 12:27
Люди в масках: в аптеках исчезают средства индивидуальной защиты
29 Январь 2020, 12:20
Судебных примирителей определил Верховный суд
29 Январь 2020, 12:00
ГИБДД задержала 93 пьяных водителя за два дня в Приморье
В течение двух дней приморская ГИБДД отстранила от вождения 93 водителя. Часть из них сели за руль пьяными, часть – отказались от медпроверки, сообщает DEITA.RU.
В ведомстве отметили, что что пятеро нарушили запрет на езду в нетрезвом виде повторно – это уже влечет за собой уголовную отвественность.
Представитель ГИБДД также напомнил, что за езду в пьяном виде автомобилистам грозит штраф до 30 тысяч и до двух лет лишения прав. При повторной «поимке» за нетрезвое вождение штраф увеличивается десятикратно, а наказание превращается в два года заключения.
- Водителя могут проверить из-за характерного запаха, странного поведения, апатии или напротив, чрезмерной агрессии, - напомнили в ведомстве.
Напомним, что наибольшее число нетрезвых автомобилистов встречается на дороге в выходные и праздничные дни. Садясь за руль нетрезвым, гражданин автоматически подвергает опасности как себя самого, так и остальных участников дорожного движения.
Александра Маслова