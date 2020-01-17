ГИБДД задержала более 200 таксистов и водителей автобуса за полмесяца

За нарушения ПДД в этом, только успевшем начаться, году, уже задержаны 209 таксистов и водителей автобуса, сообщает DEITA.RU.

Как пишет краевая ГИБДД, нарушения нашли у 66 водителей общественного транспорта. Кроме того, пренебрегли правилами также 143 таксиста.

Ведомство отмечает, что сейчас сотрудники проводят профилактические рейды транспорта, перевозящего пассажиров на территории края.

В частности, проверяется и техническая безопасность: рулевое управление, исправность тормозов, правильное использование ремней безопасности и тому подобное.

Инспекторы информируют водителей о необходимости соблюдения правил ПДД, особенно скоростного режима, дистанции и важности соблюдения правил труда и отдыха – невыспавшиеся шоферы с переутомлением часто теряют внимательность и скорость реакции, что тоже может привести к ДТП.

Александра Маслова