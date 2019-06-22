Сотрудники ГИБДД могут задавать вам каверзные вопросы, на которые не стоит давать ответ, сообщает DEITA.RU.

«Почему нарушаем?» - могут спросить у вас, остановив. Вопрос задается в расчете на то, что вы начнете вспоминать свои нарушения и обмолвитесь о них, давая тем самым повод выписать штраф.

«Вы догадываетесь, по какой причине я Вас остановил?» - этот вопрос инспектора предполагает только один правильный ответ: нет. Инспектор сам должен четко назвать причину остановки. Вам вовсе не нужно оправдываться, гадать и подкидывать ему идеи для будущего штрафа.

«Может, дыхнем?» - совсем не редко задаваемый вопрос. Это тоже незаконный ход. Если у инспектора нет веских оснований подозревать вас, он не вправе вам докучать подобными проверками. К тому же, процедуру освидетельствования нужно проходить по регламенту.

«Вы согласны, что нарушили ПДД, наехав на сплошную?» - тоже обманный маневр, предпринимаемый инспектором. Он сам должен предоставить вам неоспоримые доказательства того, что вы наехали на сплошную.

Анастасия Туркова