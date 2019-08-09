Представители Госавтоинспекции предложили оснастить автомобильный трассы с большим количеством полос специальными устройствами для снижения скорости, сообщает DEITA.RU. Как пишет ТАСС, такое заявление сделал заместитель руководителя ГИБДД Олег Понарьин.

По его словам, многополосные участки дорог нужно оснащать такими устройствами, которые принудительно заставят водителей снижать скорость. Речь идет в первую очередь о светофорах и лежачих полицейских.

Ознакомившись с такой новостью жители Владивостока однозначно заявили, что, возможно, на российском западе лежачие полицейские и приносят какую-то пользу, потому что сделаны из специального материала. Однако в Приморье они делаются из асфальта, не ремонтируются, что приводит к повреждениям ходовки.

Напомним, накануне в России стартовала акция «Однозначно», суть которой заставить водителей соблюдать скоростной режим.

Екатерина Брязгунова