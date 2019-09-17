Новости
«Валить из страны» — люди негодуют из-за перехода на короткую неделю
17 Сентябрь 2019, 08:45
ГИБДД заявила, что номерных знаков на всех не хватит
17 Сентябрь 2019, 08:15
Путину предложили ввести дополнительный час в сутки
17 Сентябрь 2019, 07:45
Синоптики рассказали, что будет с погодой на этой неделе
17 Сентябрь 2019, 07:15
Тысячи столичных жителей лишатся электроэнергии во вторник
17 Сентябрь 2019, 06:30
Вот почему яичный завтрак вреден для здоровья
17 Сентябрь 2019, 05:30
За это ГИБДД «прессуют» с особой жестокостью
17 Сентябрь 2019, 04:30
«Вредные автосоветы»: краткая инструкцию по «убийству» ручника
17 Сентябрь 2019, 03:30
ГИБДД заявила, что номерных знаков на всех не хватит
17 Сентябрь 2019, 08:15
Рекордное число автомобилистов Читы решили единовременно зарегистрировать новые автомобили. В результате Госавтоинспекции образовался дефицит номерных знаков, сообщает DEITA.RU. Такое заявление сделали УМВД России по Забайкальскому краю.
Как отметили в ведомстве, в августе в инспекцию обратились сразу 1,4 тысячи автовладельцев, желающих поставить на учет транспортное средство и получить регистрационные знаки. При этом ежемесячно желающих получить номера в два раза меньше. В связи с этим в Чите возник дефицит госзнаков.
По имеющейся информации, он образовался в связи с тем, что читинцы стали чаще продавать автомобили «без номеров».
Екатерина Брязгунова