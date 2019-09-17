ГИБДД заявила, что номерных знаков на всех не хватит

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Рекордное число автомобилистов Читы решили единовременно зарегистрировать новые автомобили. В результате Госавтоинспекции образовался дефицит номерных знаков, сообщает DEITA.RU. Такое заявление сделали УМВД России по Забайкальскому краю.

Как отметили в ведомстве, в августе в инспекцию обратились сразу 1,4 тысячи автовладельцев, желающих поставить на учет транспортное средство и получить регистрационные знаки. При этом ежемесячно желающих получить номера в два раза меньше. В связи с этим в Чите возник дефицит госзнаков.

По имеющейся информации, он образовался в связи с тем, что читинцы стали чаще продавать автомобили «без номеров».

Екатерина Брязгунова

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