ГИБДД заявила, что номерных знаков на всех не хватит

Рекордное число автомобилистов Читы решили единовременно зарегистрировать новые автомобили. В результате Госавтоинспекции образовался дефицит номерных знаков, сообщает DEITA.RU. Такое заявление сделали УМВД России по Забайкальскому краю.

Как отметили в ведомстве, в августе в инспекцию обратились сразу 1,4 тысячи автовладельцев, желающих поставить на учет транспортное средство и получить регистрационные знаки. При этом ежемесячно желающих получить номера в два раза меньше. В связи с этим в Чите возник дефицит госзнаков.

По имеющейся информации, он образовался в связи с тем, что читинцы стали чаще продавать автомобили «без номеров».

Екатерина Брязгунова