В маленькой машинке Mitsubishi Pajero Mini приморские инспекторы ГИБДД усмотрели грузовик, сообщает DEITA.RU.

В редакцию обратилась девушка и рассказала, что ей пришел штраф за парковку в неположенном месте. По обыкновению 14 августа она припарковалась на улице Краева возле дома номер восемь и ушла. Через две неделе на электронную почту сервис Госуслуги прислал «письмо счастья». Оказывается, парковаться там нельзя, а раз уж остановились — заплатите 1,5 тысячи рублей, со скидкой в два раза больше.

Проведя небольшое собственное расследование DEITA.RU удалось выяснить, что на пересечении улиц Калинина и Краева установлен знак «Остановка запрещена». Однако на табличке нарисован грузовик, что подразумевает, что парковаться здесь нельзя только грузовикам.

DEITA.RU обратилось к юристы, который подтвердил подозрения редакции. «Данный знак обозначает, что стоянка любого транспортного средства запрещена, но под этим знаком есть дополнительный информационный знак, где нарисован грузовик. То есть, остановка и стоянка в зоне действия этого знака запрещены только грузовым автомобилям с разрешенной массой более 3,5 тонн. Если автомобиль меньше 3,5 тонн и относится к легковым, то парковка, я думаю, здесь разрешена», — сказал юрист, адвокат конторы адвокатов № 13 Вячеслав Азорин.

Также Азорин рекомендовал автолюбительнице обращаться в вышестоящие инстанции и суд и обжаловать данное решение.

Екатерина Брязгунова



