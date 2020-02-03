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6 Декабрь 2019, 18:15

ГИБДД заявила о массовых нарушениях в Приморье

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За день рейса инспекторы выявили 146 нарушений такого рода

1 февраля на территориях, популярных для отдыха у приморцев, прошли различные проверки, призванные выявить нарушения, связанные с перевозкой детей в авто, сообщает DEITA.RU.

Как сообщили в краевом ведомстве, в ходе рейса, проведенного в приморских городах, выявили 146 нарушений такого рода. Инспекторы дежурили рядом с крупными площадями, кинотеатрами, торговыми центрами, базами отдыха и тому подобными заведениями и местами, популярными у горожан.

Больше всего нарушений – 27 – выявили у водителей Владивостока. По 15 – в Уссурийске и Лесозаводске.

Чаще всего детей до 7 лет везли на задних сидениях без спецустройств. Часто стекла авто были тонированы – специально для того, чтобы сотрудники ГИБДД не заметили нарушения.

Напомним, что за нарушения такого рода водителей ждет штраф до 3 тысяч рублей. Всего за январь ГИБДД остановила более тысячи таких недобросовестных водителей. 

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