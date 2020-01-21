ГИБДД заявила о старте тотальных проверок автобусов во Владивостоке

В приморской столице стартовало мероприятие «Автобус» - теперь водителей и владельцев автопарка ждут тотальные проверки на нарушения различного рода, сообщает DEITA.RU.

Как сообщает ведомство, часто водители общественного транспорта выезжают на «встречку», делают резкие, агрессивные маневры, нарушают правила перевозки людей, не пропускают пешеходов.

Также часто не соблюдается трудовой режим водителей, что сказывается на их внимательности и скорости реакции. Часто они превышают пассажировместимость в салоне, что сказывается на безопасности людей. Не говоря уже о том, что не все своевременного проходят ТО, а водители – предрейсовый медосмотр.

Городская ГИБДД отмечает, что в дни рейда дороги города будет патрулировать максимальное число инспекторов, ориентированное на досмотр общественного транспорта.

Александра Маслова