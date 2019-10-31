ГИБДД жестко накажет за проезд на «зеленый»

Даже чётко следуя всем правилам дорожного движения, автолюбитель может оказаться под угрозой штрафа от инспекторов ГИБДД, сообщает DEITA.RU. Санкции могут быть применены даже при проезде на зелёный свет.

Опытные автолюбители могли догадаться, что речь пойдёт о коварной стрелке на светофоре. Водитель, видит разрешающий сигнал «зелёного», плюсом к этому загорается стрелка под основными окошками светофора. Шофёр начинает поворачивать сообразно стрелке, и попадает в аварию с автомобилем, который двигался по встречной полосе. Водитель, который принял решение поворачивать, будет виновен в сложившейся дорожной ситуации, как сообщает портал «Car.ru». Водитель окажется нарушителем, потому что ПДД в пункте 13.5 предполагают, что водитель «под стрелкой» обязан пропустить всех автовладельцев, которые двигаются прямо, так как зелёный свет имеет больший приоритет, чем стрелка на светофоре.

Кроме того, и пешеход в данной случае может добавить «ложку дёгтя» ситуации. Если при подобном манёвре под стрелкой, пешеход пожелает перейти дорогу, автовладельцу грозит штраф от ГИБДД в размере одной тысячи рублей. Данный факт регламентируется статьёй 12.13 КоАП. Прежде чем совершить движение, следует помнить даже о мелких нюансах в правилах, чтобы не лишиться собственных средств.

Софья Корф