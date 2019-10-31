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Гибель младенца на борту: скандальная история получила продолжение
Уголовное дело возбудили по факту смерти мальчика на борту самолета, сообщает DEITA.RU.
По информации краевого Следкома, младенец погиб во время полета из камчатской столицы в Хабаровск. Летел мальчик в сопровождении матери и бригады врачей. Сейчас следствие собрало все медицинские бумаги и другие материалы для расследования. Причину гибели ребенка установит судмедэксперт.
Отметим, ранее DEITA.RU. писала о том, что малыш погиб во время перелета в Хабаровск. Там его должны были прооперировать. Родители мальчика обвинили во всем медперсонал.
В Минздраве, в свою очередь, сообщили, что ребенок появился на свет гораздо раньше срока – на 27й неделе, с серьезным недобром веса и целым букетом врожденных болезней. В том числе, у погибшего был порок сердца. Операция была необходима еще в первые дни жизни, однако, Хабаровские врачи не рисковали браться за такое до тех пор, пока малыш не окрепнет.
Краевое министерство так же подчеркнуло, что в течение всего полета мальчик был подключен к аппарату вентиляции легких, кислорода и многочисленных препаратов. Состояние ребенка резко ухудшилось, когда самолет пошел на снижении. Врачи приняли ряд реанимационных мер. Тем не менее, младенец не выдержал полета и скончался.
Александра Маслова