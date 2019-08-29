Ближайшие 36 часов в Приморском крае из-за сильных и очень сильных дождей будет сохраняться оранжевый уровень опасности, сообщает DEITA.RU в четверг, 29 августа. Об этом рассказали в Гидрометцентре.

По прогнозу синоптиков, штормовое предупреждение на территории региона сохраняется и на четверг, 29 августа, и на пятницу, 30 августа. При этом сильные дожди пройдут только в некоторых районах края. Помимо них, на край обрушатся тропические ливни с количеством осадков до тридцати миллиметров за один час.

Синоптики отмечают, что на территории края из-за оранжевого уровня опасности возможные не только стихийные бедствия, которые способны уничтожить имущество граждан и инфраструктура, но и привести к человеческим жертвам.

Напомним, в Приморье объявлен режим ЧС. Чрезвычайная ситуация, по мнению региональных властей, сложилась в пятнадцати муниципальных образованиях, среди них дальневосточная столица и пять городов.

Екатерина Брязгунова