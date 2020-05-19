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Гидрометцентр: в Приморье в июне будет прохладней привычных значений

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Аномалия также будет прослеживаться на юге Сахалина

Специалист Гидрометцентра РФ Людмила Паршина рассказала, какая погода будет в стране в первом летнем месяце, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на «РИА-Новости».

По прогнозу синоптика отклонение от температурная аномалия ожидается в Приморье и в южной части Сахалина, здесь температура будет ниже обычного. В северных субъектах, кроме Камчатки, воздух прогреется на несколько градусов выше обычного, относительного многогодичной нормы. При этом в Хабаровске и Благовещенске сохранятся климатические условия – температура будет в привычных значениях.

При этом синоптики уточнили, что более подробный прогноз будет дан в конце мая.

На этой неделе синоптики совместно с МЧС прогнозировали сильные дожди. Согласно их прогнозам дождливая погода в регионе сохранится до четверга. При этом чрезвычайное ведомство советовало гражданам не выходить в море на маломерных судах, потому что в прибрежной зоне ожидается штормовая погода. Аналогичный совет ведомство дало автолюбителям.

Сегодня во вторник, 19 мая, в Приморье ожидается до 22 градусов тепла. На юге столбик термометра будет между значениями 11 – 13 градусов. В краевой столице туман, вероятность дождя 40%. На большей части региона без осадков.

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