Новости
Не нужно перекладывать ответственность: Путин раскритиковал правительство
19 Май 2020, 22:30
Грузовики перестанут пускать из Приморья в Китай
19 Май 2020, 22:25
Китайская живая рыба вернется в Россию
19 Май 2020, 22:15
Правительство уверяет Путина, что деньги врачам выплачены
19 Май 2020, 22:13
Скончался бывший претендент на пост губернатора Приморья
19 Май 2020, 21:51
Отказали тормоза: фура разнесла несколько автомобилей и улетела в кювет
19 Май 2020, 21:25
Чем лучше снимать боль, сказал доктор Мясников
19 Май 2020, 21:15
Дело жены депутата на процессе Пушкарева получило продолжение
19 Май 2020, 21:06
Гидрометцентр: в Приморье в июне будет прохладней привычных значений
Аномалия также будет прослеживаться на юге Сахалина
Специалист Гидрометцентра РФ Людмила Паршина рассказала, какая погода будет в стране в первом летнем месяце, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на «РИА-Новости».
По прогнозу синоптика отклонение от температурная аномалия ожидается в Приморье и в южной части Сахалина, здесь температура будет ниже обычного. В северных субъектах, кроме Камчатки, воздух прогреется на несколько градусов выше обычного, относительного многогодичной нормы. При этом в Хабаровске и Благовещенске сохранятся климатические условия – температура будет в привычных значениях.
При этом синоптики уточнили, что более подробный прогноз будет дан в конце мая.
На этой неделе синоптики совместно с МЧС прогнозировали сильные дожди. Согласно их прогнозам дождливая погода в регионе сохранится до четверга. При этом чрезвычайное ведомство советовало гражданам не выходить в море на маломерных судах, потому что в прибрежной зоне ожидается штормовая погода. Аналогичный совет ведомство дало автолюбителям.
Сегодня во вторник, 19 мая, в Приморье ожидается до 22 градусов тепла. На юге столбик термометра будет между значениями 11 – 13 градусов. В краевой столице туман, вероятность дождя 40%. На большей части региона без осадков.