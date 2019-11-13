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Гигантский скачок: Приморье оказалось среди лидеров по уровню развития турмаршрутов

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Всего за два года Приморский край поднялся с 49-го на 13 место во Всероссийском рейтинге «Маршрут года». В этом году регион улучшил свое положение на девять позиций (с 19-й строчки в 2018 году). Об этом стало известно после публикации рейтинга регионов по итогам проведения Всероссийской туристской премии «Маршрут года – 2019», сообщает DEITA.RU.

Достижение столь значимых результатов стало возможным благодаря реализации государственной программы Приморского края «Развитие туризма в Приморском крае» на 2013-2021 годы. Всего в этом году участвовало свыше 470 проектов из 50 субъектов России.

Жюри конкурса отметило сразу три туристических маршрута из Приморья, среди которых проект «Голос внутри» с иммерсивной прогулкой «Тени Миллионки», маршруты «Дальневосточные рубежи: У Тихого Океана» и «Владивосток в кадре: по следам кино и видеосъемок» Туристско-информационного центра Приморского края. Эти проекты попали в число победителей и призеров различных номинаций конкурса.

Директор ТИЦ Дарья Гусева отметила, что участие Приморья во Всероссийской премии позволило центру получить колоссальный опыт в разработке маршрутов. «Признание нашей совместной работы на таком высоком всероссийском уровне дает еще больше стимула создавать полезные и интересные проекты», – заключила она.

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