Почетный житель приморского города Находка, известный путешественник Федор Конюхов построит для очередной кругосветки яхту-гигант, сообщает DEITA.RU.

Как рассказал Федор Конюхов на встрече с жителями Севастополя, он планирует построить большую яхту 76 м длины, чтобы обойти вокруг света и побить девять мировых рекордов. «Я хочу три оборота сделать, не заходя в порты», - говорит известный путешественник.

По расчетам Федора Конюхова, очередное путешествие должно занять меньше 80 дней. Не меньше яхт он любит путешествия по воздуху, в том числе на воздушном шаре и самолете, и также планирует новые проекты.

В 2021 году Федор Конюхов планирует совершить одиночный беспосадочный перелет вокруг света на воздушном судне, использующем энергию солнца. Проект «Альбатрос» реализуется при поддержке российской технологической компании РОТЕК и входящей в нее компании ТЭЭМП.

Ранее сообщалось, что скульптуру Николая Чудотворца по проекту Фёдора Конюхова установят на сопке Тобольской в Находке. Памятник представляет собой фигуру святого Николая в лодке, о борт которой бьется морская волна. В правой руке у святителя – мыс Горн, а в левой – парусник. Этот скульптурный образ создан по иконе, написанной самим Федором Конюховым.

Дмитрий Санников