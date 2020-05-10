Гимн Победы исполняют приморцы на родных языках

Спеть песню можно на сайте pobeda-2020.ru с сервисом караоке, акция продлится до 11 мая

Жители Приморского края исполняют Гимн Победны на своих родных языках. В сети стали появляться видео ролики, где легендарная Песня Победы исполняется на русском, башкирском, татарском, армянском, корейском, украинском и цыганском языках.

Напомним, что в России стартовала акция «День победы на разных языках». Россияне и граждане более 60 стран мира поют Гимн Победы на своих языках. Организаторы акции впервые собрали более ста переводов песни композитора Давида Тухманова на слова Владимира Харитонова

С 8 мая на сайте pobeda-2020.ru доступна интерактивная панель с сервисом караоке и подстрочником на языках народов России и стран мира. Люди могут выбрать свой язык, исполнить песню «под минус», записать видеоролик с помощью сервиса на сайте или мобильного телефона и выложить его в сеть.





Акцию поддержали космонавты экипажа МКС, военнослужащие, проходящие службу в Сирии, а также жители более 60 стран. Среди них — Латвия, Германия, Молдавия, Польша, Перу, ЮАР, Великобритания и другие.

Российские знаменитости приглашают соотечественников поучаствовать в проекте. Среди них — народный артист РСФСР Лев Лещенко, исполняющий «День Победы» на протяжении многих лет, народная артистка РСФСР, руководитель театра «Русская песня» Надежда Бабкина, народный артист РСФСР, писатель-юморист Евгений Петросян, народный артист РСФСР и Республики Татарстан Ренат Ибрагимов, народный артист РФ Николай Басков, певец и композитор Александр Коган, актер Михаил Галустян и другие.

В Приморском крае одной из первых приняла участие в акции региональный координатор проекта «Историческая память» партии «Единая Россия», руководитель Приморской краевой филармонии Анна Алеко.

«День Победы - главный праздник нашей страны, праздник свободы, единства духа, мирного существования. В любом уголке планеты мы встретим людей, чья семейная история так или иначе связана с событиями Второй Мировой войны. Победа ковалась всем миром. Участие в акции "День Победы на разных языках" - это содружество всех людей, чтобы почтить память о павших во время самого крупного вооружённого конфликта, в котором участвовало практически 80% населения Земного шара; это чествование Великой Победы, человечества, жизни. Такие акции объединяют людей, которые говорят на разных языках и наречиях, но имеют общую историю, единую стран», - подчеркнула Алеко.