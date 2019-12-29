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Гимнастка сорвалась с каната в цирке Владивостока
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Гимнастка сорвалась с каната в цирке Владивостока
В воскресенье, 29 декабря, стало известно о трагическом происшествии - в цирке Владивостока из-под купола цирка гимнастка упала на арену, сообщает DEITA.RU.
Инцидент произошёл непосредственно во время выступления, на глазах у зрителей. Артист во время номера раскручивал канат, за который держалась гимнастка. Сделав несколько вращений, ассистент гимнастки создал довольно большую амплитуду вращения у каната. Артистка находилась ориентировочно на высоте шести метров от пола. В какой-то момент, по всей видимости, не удержавшись, работница цирка упала вниз.
К ней моментально подбежал коллега, чтобы оценить самочувствие пострадавшей. Немногим позже прибыли медики, уложили девушку на носилки и направили для дальнейшей госпитализации.
О самочувствии цирковой артистки не сообщается.
Софья Корф