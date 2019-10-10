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Гинеколога наказали за фото с бананами
Дисциплинарное взыскание объявили лидеру пермского отделения профсоюза «Альянса врачей» Анастасии Тарабриной за фото с корзиной фруктов и цветов в Instagram, сообщает DEITA.RU.
Коррупцию в России ищут в совершенно неожиданных местах. Как рассказала акушер-гинеколог Анастасия Тарабрина «МБХ медиа», руководство пермской городской больницы № 6 потребовало от нее объяснение, почему она приняла подарок на работе. Ну а затем объявило выговор.
«Вот получила сегодня дисциплинарное взыскание в виде выговора за бананы с грушами, которыми не поделилась с главврачом Гневашевым:) Конечно, эти действия с его стороны абсолютно предсказуемы. Думаю, что нужно от нашего профсоюза ему корзиночку вручить, чтобы необидно было. Естественно, что выговор незаконен и я буду обжаловать его в суде», - написала Анастасия в своем Instagram.
«Это вызов, теперь все пациенты должны писать жалобы в случаи отказа выдачи бесплатных лекарств и просьбе покупки их самостоятельно, пускай тут начнут копать», - комментируют подписчики Анастасии.
Следует отметить, что пермское отделение профсоюза «Альянса врачей» было координатором «итальянской забастовки», прошедшей накануне. Медработники в Перми и Губахе потребовали решить вопрос дефицита кадров и достойной зарплаты. Для этого — отказались от дополнительных дежурств и внутреннего совместительства и работают на одну ставку. 2 октября врачи-неонатологи пермской городской больницы № 6 решили уволиться из-за постоянных переработок.
Дмитрий Санников