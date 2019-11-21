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Глава «Аэрофлота» впервые попал в список Forbes

деньги, рубль, рубли

В первой десятке присутствует Игорь Сечин, сообщает DEITA.RU.

Бизнес-журнал Forbes опубликовал новый рейтинг директоров-капиталистов российских компаний. В него попали главы компаний, которые владеют акциями своих же компаний. Места в рейтинге распределилсь в соответствии со стоимостью пакета акций.

Так, на первом месте оказался Александр Дюков, заместитель председателя совета директоров компании «Сибур», доля 3,9%, стоимость пакета $472 млн.

Глава «Роснефти» занял 7 место – у него доля 0,12%, $88 млн.

Также в рейтинг впервые попали глава Сбербанка Герман Греф ($2,6 млн) и глава Аэрофлота Виталий Савельев ($2,2 млн).

Елена Миронова

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