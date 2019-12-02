Глава ГИБДД раскрыл правду про камеры на дорогах

Около 100 миллионов нарушений ПДД поймали камеры фото и видеофиксации на российских дорогах. И это связано не с ростом количества нарушителей, а увеличением количества камер, признал глава Госавтоинспекции Михаил Черников в большом интервью РГ, опубликованном на официальном сайте Госавтоинспекции, сообщает DEITA.RU.

Большинство российских автолюбителей считают, что фоторадары давно превратились не в средство контроля над безопасностью дорожного движения, а в способ заработать на штрафах. Не перебор ли, спросили главу ГИБДД, а то «куда ни пойдешь, под камеру попадешь». Не перебор, очевидно, считает Михаил Черников, приводя в качестве аргумента такие цифры. А именно: на 1,5 миллиона километров российских дорог приходится порядка 14 тысяч комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД.

Все эти камеры в 2019 году смогли выявить рекордные 100 миллионов нарушений, и только потому что количество фоторадаров на дорогах растет.

При этом количество нарушений на каждую камеру сокращается, значит они работают, «выполняют свою профилактическую работу», заявил глава ГИБДД. А значит количество фоторадаров на дорогах будет и дальше увеличиваться. В ноябре Госавтоинспекция дала методичку по установке комплексов и их обозначению на дорогах. «Водитель должен быть предупреждён», пообещал Михаил Черников, тогда он будет вдвойне осторожен, считает он.

«Ведь цель не в собирании штрафов и пополнении местных бюджетов, а именно в безопасности водителей», - заявил руководитель ГИБДД.

Однако эксперты склонны полагать, что такой реверанс Госавтоинспекции связан с тем, что президент России запретил штрафовать водителей, если на дороге нет знака фотовидеофиксации. «Нет таблички – нет штрафа» - прямо указал президент.

Напомним, Владимир Путин жестко раскритиковал ГИБДД на Госсовете этим летом, запретив гаишникам «прятать камеры в кустах» и подменять смысл, когда вместо повышения безопасности на дорогах они просто «подводят под штраф». После этого ГИБДД наконец-то рассекретила местоположение всех фоторадаров в стране.

Светлана Алеутская