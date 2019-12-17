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Глава ГИБДД рассказал, можно ли говорить по телефону в пробке

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Многих россиян волнует вопрос – можно ли говорить в пробке по телефону? Ведь заторы на дорогах бывают очень серьезные – и хочется как-то скоротать бесконечное время ожидания, пока машина стоит на городской улице. Влечет ли это какие-то санкции – разбиралась DEITA.RU.

Так, глава ГИБДД Михаил Черников сообщил, что, согласно правилам дорожного движения, разговоры по телефону, если на нем нет гарнитуры «хендс-фри» за рулем строго запрещены.

«Машина, стоящая в пробке – все равно участник дорожного движения. И ее водителя должны привлекать к ответственности в такой ситуации», - отметил глава ведомства.

Кроме того, по тому же пункту платят штраф и автомобилисты, которые пишут смс или сообщения в мессенджерах.

Штраф за такого рода нарушения составляет около 1,5 тысячи рублей.

Александра Маслова

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