telegr wh call

Новости

В России снова подняли пенсионный возраст

13 Декабрь 2019, 11:00

«Как круто» — видео уборки снега «взорвало» соцсети

13 Декабрь 2019, 10:45

Пожар во Владивостоке – есть жертвы

13 Декабрь 2019, 10:25

Владимир Беспалов: В кошельках приморцев остается все меньше денег

13 Декабрь 2019, 10:20

Россиянам с детьми станет проще купить квартиру

13 Декабрь 2019, 10:15

Нотариус онлайн: новые возможности появятся у россиян

13 Декабрь 2019, 10:00

Снижение пенсионного возраста пробивает Трутнев

13 Декабрь 2019, 09:45

Путин принял отставку сразу двух губернаторов

13 Декабрь 2019, 09:30

Deita TV

Кот-таксист: видео взрывает интернет

Кот-таксист: видео взрывает интернет

6 Декабрь 2019, 18:15

Глава ГИБДД рассказал о 10-секундном нарушении

знак

Главный человек в ГИБДД России объяснил, можно ли выписывать штрафы за «молниеносные нарушения ПДД, сообщает DEITA.RU.

Россияне всегда не довольны работой камер фото и видеофиксации нарушений ПДД. Житель Москвы пожаловался на штраф, который ему выписали за 10-секундную остановку у тротуара.

Сомнения водителя развеял глава ГИБДД Михаил Черников. По словам генерал-лейтенанта полиции, знак 3.27 (остановка запрещена) запрещает как длительное оставление автомобиля в указанном месте, так и кратковременные – до 5 минут. Таким образом получается, что даже 10-секундная остановка в запрещенном месте – нарушение. И, если камера успела зафиксировать нарушение ПДД, то все законно.

Елена Миронова

Читайте также:

Госдума запретит штрафовать за превышение скорости

Машины конфискуют у пьяных водителей

ГИБДД готовит автомобилистам приятный сюрприз

Популярное

Подводная лодка ТОФ утонула в Приморье

Снегопад и жестокий шторм обрушатся на столицу

Стала известна правда о миллионах Кожемяко

Приморье вымирает: край занял первую позицию в рейтинге смертности
Загрузка...
Опрос на Deita.ru

Что вы будете делать на новогодних каникулах?
Голосовать
Загрузка...