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Глава ГИБДД рассказал о 10-секундном нарушении
Главный человек в ГИБДД России объяснил, можно ли выписывать
штрафы за «молниеносные нарушения ПДД, сообщает DEITA.RU.
Россияне всегда не довольны работой камер фото и видеофиксации нарушений ПДД. Житель Москвы пожаловался на штраф, который ему выписали за 10-секундную остановку у тротуара.
Сомнения водителя развеял глава ГИБДД Михаил Черников. По словам генерал-лейтенанта полиции, знак 3.27 (остановка запрещена) запрещает как длительное оставление автомобиля в указанном месте, так и кратковременные – до 5 минут. Таким образом получается, что даже 10-секундная остановка в запрещенном месте – нарушение. И, если камера успела зафиксировать нарушение ПДД, то все законно.
Елена Миронова