Глава ГИБДД рассказал о ДТП без виновников

Водителям рассказали, как надо действовать в случае, если камень или шип от впереди идущей машины отлетел в автомобиль и разбил лобовое стекло или поцарапал кузов, сообщает ИА DEITA.RU. Объяснение ситуации дал глава ГИБДД Михаил Черников.



Как пишет журнал «За рулем», ситуация, когда камень или шип разбивает лобовое стекло автомобиля, является дорожно-транспортным происшествием. По словам Михаила Черникова, ДТП в России считаются события, в ходе которых автомобили получают повреждения и есть материальный ущерб. Так что на место происшествия необходимо вызывать инспектора ГИБДД, который по всем правилам оформит аварию и даст документы для страховой.

Однако Михаил Черников подчеркнул: вины водителей впереди идущих авто в том, что из-под их колес вылетели камни или шипы, нет. Поэтому и компенсацию по ОСАГО получить не получится – только по КАСКО.

Ранее сообщалось о том, что оформить ДТП официально по европротоколу можно не сразу после аварии – в таком случае автоюрист советует делать фотографии места и всех участников сразу.