Глава ГИБДД рассказал про планы по сбору штрафов с водителей

Как отметил глава ГИБДД РФ Михаил Черников, планов по сбору штрафных санкций с водителей не существует, сообщает DEITA.RU по материалам «За рулем».

Глава Госавтоинспекции подчеркнул, что никаких планов ни по выявлению нарушений правил, ни по взыскиваемым штрафам у сотрудников ГИБДД нет. Прозванная в народе система «полосатых палочек» не более чем миф. Министр внутренних дел запретил ее в категорическом порядке с первого же дня.

У каждого сотрудника ГИБДД есть свой алгоритм работы, который включает в себя много обязанностей, в том числе проверку состояния дороги, состояния дорожных знаков и ограждений, качество дорожного покрытия и многое другое. На фоне этого никаких планов по взысканию штрафов у автоинспекторов никто не требует.

Также Черников напомнил, что использование гаджетов за рулем без соответствующей гарнитуры, наказывается штрафом в размере 1500 рублей. Даже если автомобиль стоит в пробке и не движется, он все равно считается участником дорожного движения, а потому штраф в такой ситуации правомерен.