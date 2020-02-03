Новости
Понятие опьянения изменила ГИБДД
3 Февраль 2020, 12:00
70% россиян хотят поменять профессию
3 Февраль 2020, 11:40
Глава ГИБДД рассказал про планы по сбору штрафов с водителей
3 Февраль 2020, 11:20
Индекс счастья россиян упал до минимума за шесть лет
3 Февраль 2020, 11:01
Закон о тишине в ночное время введут на федеральном уровне
3 Февраль 2020, 10:40
Синоптики рассказали о снегопаде в Приморье
3 Февраль 2020, 10:20
Штраф за превышение скорости увеличат в шесть раз
3 Февраль 2020, 10:10
Дефицит Шрёдингера: жители Приморья жалуются на дефицит и дороговизну овощей
3 Февраль 2020, 10:00
Глава ГИБДД рассказал про планы по сбору штрафов с водителей
У каждого сотрудника ГИБДД есть свой алгоритм работы
Как отметил глава ГИБДД РФ Михаил Черников, планов по сбору штрафных санкций с водителей не существует, сообщает DEITA.RU по материалам «За рулем».
Глава Госавтоинспекции подчеркнул, что никаких планов ни по выявлению нарушений правил, ни по взыскиваемым штрафам у сотрудников ГИБДД нет. Прозванная в народе система «полосатых палочек» не более чем миф. Министр внутренних дел запретил ее в категорическом порядке с первого же дня.
У каждого сотрудника ГИБДД есть свой алгоритм работы, который включает в себя много обязанностей, в том числе проверку состояния дороги, состояния дорожных знаков и ограждений, качество дорожного покрытия и многое другое. На фоне этого никаких планов по взысканию штрафов у автоинспекторов никто не требует.
Также Черников напомнил, что использование гаджетов за рулем без соответствующей гарнитуры, наказывается штрафом в размере 1500 рублей. Даже если автомобиль стоит в пробке и не движется, он все равно считается участником дорожного движения, а потому штраф в такой ситуации правомерен.