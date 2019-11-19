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авто, автомобиль, руль

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19 Август 2019, 19:45

Глава ГИБДД сделал заявление о смертности на дорогах

ДТП

Высокая смертность в авариях на дорогах в Российской Федерации на данный момент обусловлена протяженностью автомобильных трасс и масштабом страны, сообщает DEITA.RU. Такое заявление сделал руководитель Госавтоинспекции страны Михаил Черников.

Глава ГИБДД уверен, что сравнивать Россию с любыми другими странами очень сложно, так как большинство стран имеют общую площадь и протяженность дорог намного меньше.

Также он отметил, что в текущем году отмечается значительное снижение числа погибших из-за ДТП. Так, в 2018 году за такой же период погибли на 1,5 тысячи человек больше.

Напомним, что Черников выступил с речью на заявление президента Международной автофедерации, спецпосланника генсека ООН Жана Тодта, который уверен, что россияне гибнут на дорогах из-за низкого качества образования, пьянства и мобильных телефонов.

Ранее прошла информация о том, что от дорожных камер любители быстрой езды по российским дорогах спрятаться не смогут. Это связано с тем, что спецтранспорт ГИБДД будет оборудован специальными камерами фиксации.

Екатерина Брязгунова

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