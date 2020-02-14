Глава ГИБДД сказал, можно ли ездить с приостановленными правами

Жительница Москвы Елена задала вопрос главе ГИБДД России Михаилу Черникову – что будет, если она сядет за руль с приостановленными правами, сообщает ИА DEITA.RU. При этом автор вопроса уточнила – права у нее не изъяли: только приостановили действие.



Как рассказал журналу «За рулем» Михаил Черников, приостановление действия прав – не то же самое, что лишение. Закон не предполагает изъятие документа. Однако до момента восстановления действия водительского удостоверения садиться за руль запрещено – если инспектор ГИБДД остановит водителя и проверит по базе, наказание будет жестче: обязательные работы или лишение прав на год.

При этом менять права, если истек их «срок годности» можно, как и получать новые права на управление транспортным средством другой категории, можно. Только вот водить все равно будет запрещено.