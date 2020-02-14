telegr wh call

Новости

Глава ГИБДД сказал, можно ли ездить с приостановленными правами

14 Февраль 2020, 01:15

Минтранс провоцирует пассажиров плацкарта

14 Февраль 2020, 00:40

Финансист рассказал, кому снизят пенсионный возраст

14 Февраль 2020, 00:30

Правила провоза багажа меняет Минтранс

13 Февраль 2020, 23:45

Роспотребнадзор рассказал, как вернуть некачественное лекарство

13 Февраль 2020, 23:15

Более 200 человек умерли от коронавируса в Китае за сутки

13 Февраль 2020, 22:45

Семьям с первым ребенком упростят покупку жилья

13 Февраль 2020, 22:15

Уголовную ответственность за воровство с карт хотят отменить

13 Февраль 2020, 22:10

Deita TV

Кот-таксист: видео взрывает интернет

Кот-таксист: видео взрывает интернет

6 Декабрь 2019, 18:15

Глава ГИБДД сказал, можно ли ездить с приостановленными правами

документы, ву, права, водительское удостоверение

У главного гаишника страны спросили, что будет за такое нарушение

Жительница Москвы Елена задала вопрос главе ГИБДД России Михаилу Черникову – что будет, если она сядет за руль с приостановленными правами, сообщает ИА DEITA.RU. При этом автор вопроса уточнила – права у нее не изъяли: только приостановили действие.

Как рассказал журналу «За рулем» Михаил Черников, приостановление действия прав – не то же самое, что лишение. Закон не предполагает изъятие документа. Однако до момента восстановления действия водительского удостоверения садиться за руль запрещено – если инспектор ГИБДД остановит водителя и проверит по базе, наказание будет жестче: обязательные работы или лишение прав на год.

При этом менять права, если истек их «срок годности» можно, как и получать новые права на управление транспортным средством другой категории, можно. Только вот водить все равно будет запрещено.

Читайте также:

Водителям посоветовали 3 способа самостоятельно отремонтировать вмятину на кузове

Миллионные штрафы предложила внести Госдума за скручивание автопробега

Льготные автокредиты могут кончиться уже в марте

Елена Миронова

Популярное

Метель и штормовой ветер ожидаются во Владивостоке

Украинец угрожал вооруженным нападением в Большом Камне: СМИ

Налоговая нашла работающий способ наказать за аренду квартир

Более 700 млн рублей потратят на развязку длиной в километр во Владивостоке
Loading...
Загрузка...

Авторская колонка
Загрузка...