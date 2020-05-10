Глава города и председатель Думы Владивостока почтили память советских воинов

В День Победы глава города Владивостока Олег Гуменюк, председатель Думы Андрей Брик, председатель Владивостокского городского совета ветеранов Сергей Кондратенко возложили цветы к братской могиле моряков Тихоокеанского флота, погибших в бою с японскими милитаристами, к памятнику морякам торгового флота, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, к памятнику танковой колонне «Приморский комсомолец», сообщает ИА DEITA.RU. Участники церемонии почтили память погибших в боях за Родину минутой молчания.

«Более 200 тысяч приморцев храбро сражались с немецко-фашистскими захватчиками на всех фронтах Великой Отечественной войны, более 45 тысяч из них не вернулись домой. Подвиги и имена героев-тихоокеанцев увековечены в памятниках, книгах, названиях улиц, в присвоении Владивостоку почетного звания Российской Федерации «Город воинской славы». Отдавая дань памяти нашим землякам, мы склоняем головы перед миллионами советских воинов, погибших в борьбе за свободу и независимость Родины. Мы с благодарностью вспоминаем всех, кто на фронте и в тылу приближал долгожданную победу, а в послевоенные годы восстанавливал разрушенные города и села, народное хозяйство. Все дальше вглубь истории уходят суровые годы Великой Отечественной войны, сегодня мы отмечаем 75-летие Великой Победы, но подвиги фронтовиков и тружеников тыла остаются в наших сердцах как пример величайшего мужества, отваги, стойкости, силы духа, патриотизма, воинской и трудовой доблести», - отметил председатель Думы города Владивостока Андрей Брик.