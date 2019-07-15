Мэр устроил проверку доступности городской среды, сообщает DEITA.RU.

Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев заставил своих подчинённых почувствовать себя инвалидами: он пересадил их с дорогих внедорожников на коляски для того, чтобы они на себе испытали условия, в которых ежедневно приходиться передвигаться по городу людям с ограниченными возможностями.

Участники проверки попробовали передвигаться по нескольким маршрутам. В ходе мероприятия выяснилось, что человек на коляске не сможет без посторонней помощи добраться до местного отделения Пенсионного фонда.

При этом, добираться до бюро медико-социальной экспертизы оказалось немногим проще, но там оказалась другая проблема: не работала кнопка вызова сотрудников.

Чиновники также проверили городские районы. В одном из них, отремонтированном в соответствии со старыми регламентами. На месте стало понятно, что что колясочник сможет выехать из подъезда, оборудованного пандусом, но из-за бордюров и водостоков не сумеет самостоятельно добраться до аптеки и продуктового рынка.

Мэр города пообещал, что в дальнейшем подобные объезды будут проводиться постоянно.

Дмитрий Шевченко