Рогозин заявил, что этот вопрос должен решить Дмитрий Медведев, сообщает DEITA.RU.



Генеральный директор Роскосмоса во время визита на «Красмаш» заявил о том, что считает штрафы за срыв сроков по госконтрактам бредом. Об этом сообщает ТАСС.

Дмитрий Рогозин отметил, что неправильно подавать в суд на подрядчиков, которые провалили сроки по независящим от них причинам. Например, из-за невозможности вовремя ввезти детали из-за санкций.

«На всю страну говорю – бред», – сказал глава Роскосмоса, добавив, что поставил этот вопрос перед Дмитрием Медведевым.

По мнению главы госкорпорации, бороться с этим можно только досудебные решения или отсрочка штрафа. Последнее оптимально сделать на 20-30 лет.

Елена Миронова