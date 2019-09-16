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Глава известного банка поспорил с Путиным
16 Сентябрь 2019, 03:29
Глава совета директоров в Альфа-банке Петр Авен не согласился с главой страны Владимиром Путиным во мнении, что либеральная идея становится пережитком прошлого. Об этом сообщает DEITA.RU со ссылкой на программу на телеканале «Россия 1».
По мнению Авена, ценности либерализма и не думают устаревать. Они остаются актуальными для него. Он рассказал об этом представителям СМИ, комментируя слова Путина об изживающем себя либерализме.
Руководитель Альфа-банка заявил, что во главу угла он ставит экономические ценности, и что сам он либеральный экономист.
Анастасия Туркова