Глава известного банка поспорил с Путиным

Глава совета директоров в Альфа-банке Петр Авен не согласился с главой страны Владимиром Путиным во мнении, что либеральная идея становится пережитком прошлого. Об этом сообщает DEITA.RU со ссылкой на программу на телеканале «Россия 1».

По мнению Авена, ценности либерализма и не думают устаревать. Они остаются актуальными для него. Он рассказал об этом представителям СМИ, комментируя слова Путина об изживающем себя либерализме.

Руководитель Альфа-банка заявил, что во главу угла он ставит экономические ценности, и что сам он либеральный экономист.

Анастасия Туркова