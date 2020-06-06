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Глава Камчатки хочет изменить принцип расчета северных надбавок

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Нынешние документы, считает политик, устарели

Врио губернатора Камчатского края Владимир Солодов заявил, что документы о северных надбавках давно устарели, сообщает ИА DEITA.RU.

По мнение главы полуострова, многие написанные еще при Союзе нормативно-правовые акты сегодня не соотносятся с экономическими реалиями. Кроме того, формулировки ряда разноуровневых документов противоречат друг другу, пишет «Кам 24».

«Мы находимся в принципиально иных экономических реалиях, а до сих пор действуем согласно актам того времени. Поэтому сейчас необходимо создавать новую систему северных преференций. Речи не идет о том, чтобы снизить гарантии. Ни в коем случае. Но я предлагаю поменять сам характер исчисления, сам принцип формирования доплат», – сказал Владимир Солодов.

Он добавил, что готов вынести этот вопрос на федеральный уровень. Создание новой системы же возможно только по итогам диалога, взвешенного и внимательного отношения.

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