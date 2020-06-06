Новости
«Это новый Чернобыль»: экологи выступают против ТОР в Приморье
6 Июнь 2020, 09:00
Владивостокская компания выплатила сотрудникам стомиллионный долг
6 Июнь 2020, 08:45
VI Тихоокеанский туристский форум онлайн состоится во Владивостоке в июне
6 Июнь 2020, 08:25
Глава Камчатки хочет изменить принцип расчета северных надбавок
6 Июнь 2020, 08:15
Хабаровские следователи займутся компаниями, которые привезли коронавирусных вахтовиков
6 Июнь 2020, 07:45
Первые выходные лета порадуют владивостокцев
6 Июнь 2020, 07:15
Японский политолог хочет забрать побольше российских Курил
6 Июнь 2020, 06:45
Водителям объяснили, снизится ли стоимость ОСАГО при простое автомобиля
6 Июнь 2020, 06:15
Глава Камчатки хочет изменить принцип расчета северных надбавок
Нынешние документы, считает политик, устарели
Врио губернатора Камчатского края Владимир Солодов заявил, что документы о северных надбавках давно устарели, сообщает ИА DEITA.RU.
По мнение главы полуострова, многие написанные еще при Союзе нормативно-правовые акты сегодня не соотносятся с экономическими реалиями. Кроме того, формулировки ряда разноуровневых документов противоречат друг другу, пишет «Кам 24».
«Мы находимся в принципиально иных экономических реалиях, а до сих пор действуем согласно актам того времени. Поэтому сейчас необходимо создавать новую систему северных преференций. Речи не идет о том, чтобы снизить гарантии. Ни в коем случае. Но я предлагаю поменять сам характер исчисления, сам принцип формирования доплат», – сказал Владимир Солодов.
Он добавил, что готов вынести этот вопрос на федеральный уровень. Создание новой системы же возможно только по итогам диалога, взвешенного и внимательного отношения.